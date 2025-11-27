تابع الان خبر مشروع مسام يواصل نزع الألغام في اليمن ويتلف 7 آلاف عبوة ومخلفات حربية في أبين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نفّذ مشروع “مسام” عملية نوعية جديدة ضمن جهوده في نزع الألغام في اليمن، حيث أتلف اليوم (الأربعاء) ما مجموعه 7175 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية، وذلك خلال مهمة ميدانية في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار في محافظة أبين.

وجاءت العملية بإشراف مباشر من فريق المهمات الخاصة الأول التابع للمشروع، امتدادًا للعمل المتواصل الذي يستهدف تطهير المناطق المأهولة من الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتهدد حياة المدنيين. وتم خلال العملية التعامل مع كميات متنوعة من المتفجرات التي تشكل خطراً واسع النطاق على السكان المحليين.

وتضمّنت المواد التي جرى إتلافها 17 لغماً مضاداً للأفراد، و6 ألغام مضادة للدبابات، و333 قذيفة مختلفة، و255 فيوزاً وصاعقاً، و31 قنبلة يدوية، بالإضافة إلى 6521 طلقة ذخيرة، و12 صاروخاً. كما شملت العملية التخلص من كميات كبيرة من المخلفات الحربية التي جُمعت من محافظات عدن ولحج وأبين.

وأوضح منذر أحمد قاسم، قائد فريق المهمات الخاصة الأول، في تصريح للمكتب الإعلامي للمشروع، أن العملية نُفذت في موقع آمن بعيد عن المناطق المأهولة والزراعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية لعمليات الإتلاف رغم التحديات الميدانية. وأضاف أن “العمل لا يتوقف طوال العام نظراً لأهمية هذه المهام في حماية أرواح الأبرياء”، مؤكداً استمرار الجهود حتى تطهير الأراضي اليمنية بالكامل من الألغام.

ويواصل مشروع “مسام” نشاطه الإنساني في المحافظات اليمنية الملوثة بالألغام والعبوات الناسفة، بهدف إعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها وضمان عودة آمنة للسكان المتضررين.