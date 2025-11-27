تابع الان خبر ارتفاع أعداد قاصدي الحرمين الشريفين إلى أكثر من 66 مليون زائر خلال جمادى الأولى 1447هـ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شهدت قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ زيادة لافتة، حيث كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي الزوار بلغ 66,633,153 زائرًا، مسجلًا ارتفاعًا تجاوز 12 مليون زائر مقارنة بالشهر السابق.

وأكدت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل خلال الشهر ذاته 25,987,679 مصلٍّ، من بينهم 100,489 مصلٍّ أدّوا صلاتهم في حجر إسماعيل، فيما بلغ عدد المعتمرين 13,972,780 معتمرًا وسط منظومة خدمات موسعة تهدف إلى تحسين تجربة الزوار.

وفي المدينة المنورة، أوضحت الهيئة أن المسجد النبوي احتضن 23,296,185 مصلٍّ، بينهم 912,695 مصلٍّ في الروضة الشريفة، بينما نال 2,363,325 زائرًا شرف السلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، وسط تنظيم انسيابي وحركة سلسة داخل ساحات المسجد ومداخله.

وبيّنت الهيئة أن عمليات الرصد تتم عبر تقنيات متقدمة تعتمد على حساسات ذكية مثبتة في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بهدف تحسين كفاءة إدارة الحشود ورفع مستوى الخدمات التشغيلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشددت الهيئة على استمرار جهودها في تطوير الخدمات الميدانية والتقنية المقدمة لزوار المسجد النبوي، بما يضمن توفير بيئة روحانية ميسّرة ويحقق أعلى مستويات الجودة في خدمة ضيوف الرحمن.