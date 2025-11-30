شكرا لقرائتكم خبر «الاتصالات والفضاء« »والطيران المدني» تدعوان للاستفادة من خدمة البحث والإنقاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة العامة للطيران المدني هواة الرحلات البرية إلى الاستفادة من خدمة البحث والإنقاذ التي تعتمد على تقنية اتصالات راديوية تمكن الأفراد والجهات المؤسسية من إرسال طلبات الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية من خلال جهاز تحديد المواقع الشخصي «PLB» في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.

وبينت الهيئة أن الخدمة المقدمة بالشراكة مع الجهات المعنية (الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة خدمات الملاحة الجوية)، تتيح مستوى تغطية يشمل جميع مناطق المملكة بما في ذلك المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، كما تمكن من تحديد هوية وموقع طالب الخدمة عبر الأقمار الصناعية، مما يسهم في تسريع وصول فرق البحث والإنقاذ في المملكة إلى المستفيدين، حيث يرصد طلب الاستغاثة من خلال المركز السعودي للبحث والإنقاذ بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ويجري تمريره فوريا إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتولى بدوره تمرير المعلومات للقطاعات الأمنية المعنية في جميع مناطق المملكة وفق الإجراءات المعتمدة.

ولفتت الهيئة إلى أن جهاز تحديد المواقع الشخصي «PLB» يعد أحد أهم وسائل السلامة والإنقاذ لهواة الرحلات في المناطق التي تنعدم بها شبكات الاتصال، حيث يمكن للمستخدم إرسال نداء استغاثة في وقت قياسي.

يشار إلى أنه يمكن لهواة الرحلات البرية الحصول على الجهاز والترخيص المرتبط به بشكل فوري عبر الوكلاء المعتمدين من الهيئة والمرخص لهم ببيع الأجهزة اللاسلكية، ويمكن الاطلاع على قائمة الوكلاء المعتمدين من خلال موقع الهيئة.