شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض الكويت للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم في أرض المعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الحالي، وسط تفاعل واسع من الزوار وإشادة كبيرة بالمحتوى الثقافي والأدبي الذي قدّمه الجناح السعودي.

وجسدت المشاركة حضورا ثقافيا فاعلا عكس حيوية المشهد الأدبي والمعرفي في المملكة، من خلال برنامج ثقافي متنوع نظمته الهيئة على مدى أيام المعرض، تضمن ندوات وجلسات حوارية وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين.

وشهد الجناح السعودي إقبالا لافتا من جمهور المعرض من مختلف الدول، إذ عبر الزوار عن اهتمامهم بالإنتاج المعرفي الذي يعكس الصورة الحديثة للثقافة السعودية، وما تشهده من تحولات نوعية في مجالات النشر والترجمة وصناعة الكتاب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز الحضور الثقافي للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الثقافية ودور النشر حول العالم، وترسيخ مكانة المملكة في مجالات الأدب والنشر والترجمة، انسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي تعزز دور الثقافة بوصفها عنصرا أساسيا في التنمية وأداة للحوار والتقارب بين الشعوب.