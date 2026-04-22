«فنون أبها» تحتفي باليوم العالمي للتراث بفعاليات متنوعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية الثقافة والفنون بأبها، حزمة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفاء باليوم العالمي للتراث، بأحد المجمعات التجارية في مدينة أبها، بمشاركة نخبة من الفنانين والحرفيين والمهتمين بالتراث، ضمن جهودها لتعزيز الوعي بالموروث الثقافي وإبراز الهوية الوطنية في قالب إبداعي معاصر.

وتضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة التي تمزج بين الفن والتراث، شملت التصوير الفوتوغرافي، والفن التشكيلي، وعروض الأزياء التراثية، إلى جانب الحرف اليدوية والمعروضات التراثية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي لمنطقة عسير، وما تتميز به من تنوع بصري وحرفي متجذر في البيئة المحلية.

وتهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار، تتيح لهم التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة التراثية، من خلال عرض نماذج حية للحرف التقليدية، واستحضار الملامح الجمالية للفنون الشعبية؛ بما يسهم في نقل هذا الإرث للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية حديثة.

وأوضحت الجمعية أن إقامة هذه الفعالية تأتي في سياق دورها المستمر في دعم الحراك الثقافي والفني بالمنطقة، وتعزيز حضور التراث بوصفه أحد مرتكزات التنمية الثقافية، مشيرة إلى أن اختيار موقع الفعالية داخل أحد أبرز المراكز التجارية بأبها يهدف إلى توسيع دائرة الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، واستقطاب الزوار والسياح.

وشهدت الفعالية إقبالا من الأهالي والزوار، الذين تفاعلوا مع الأركان المختلفة، لا سيما المعارض التراثية التي أبرزت تفاصيل دقيقة من الحياة القديمة، إضافة إلى الأجنحة الفنية التي قدمت أعمالا مستلهمة من البيئة العسيرية؛ بما يعكس استمرارية الإبداع المرتبط بالجذور الثقافية.

ويمثل اليوم العالمي للتراث، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، مناسبة عالمية للتعريف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لصونه واستدامته، وهو ما تسعى إليه جمعية الثقافة والفنون بأبها من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية.