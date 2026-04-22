أكاديمية «سدايا» تنفذ 9 برامج تدريبية بالبيانات والذكاء الاصطناعي في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أكاديمية «سدايا» 9 برامج تدريبية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي خلال أسبوع، استهدفت المختصين في المجالات التقنية وصناع القرار، والكفاءات الوطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المستمرة لبناء القدرات الوطنية، خلال عام الذكاء الاصطناعي 2026.

وتركزت هذه البرامج على تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التقنيات المتقدمة، عبر تقديم محتوى تدريبي متخصص يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يمكن المتدربين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية في بيئات العمل.

وتضمنت الحزمة عددا من البرامج النوعية، من أبرزها «برنامج تطوير حلول الذكاء الاصطناعي»، الذي ركز على تمكين المختصين من تصميم وبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق أفضل الممارسات الهندسية، من خلال فهم بنية الحلول ومكوناتها، والمفاضلة بين الأساليب الحديثة مثل نماذج الاسترجاع المعزز والوكلاء الأذكياء، وصولا إلى تطوير تطبيقات جاهزة للاستخدام في بيئات العمل، مع مراعاة معايير الجودة والأمان والموثوقية.

وشملت «برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة»، بالشراكة مع «إنفيديا»، الذي أتاح للمشاركين تعميق فهمهم لأساسيات التعلم العميق والنماذج اللغوية، وتطبيق نماذج المحولات في معالجة النصوص، إلى جانب تنمية مهارات هندسة الأوامر، وبناء تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية معتمدة دوليا في هذا المجال.