التكوينات الصخرية تشكل تناغما بصريا على سواحل الوجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت «واس» مشاهد طبيعية خلابة لسواحل محافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تتجلى التكوينات الصخرية الفريدة على امتداد الشاطئ في تناغم بصري مع مياه البحر الأحمر الهادئة، مشكلة لوحة طبيعية آسرة تعكس ثراء وجمال الطبيعة الساحلية في المملكة. وأظهرت الصور تفاصيل دقيقة لانسيابية المياه فوق الصخور، في مشهد يوثق جمال الطبيعة البكر وتنوعها الجيولوجي، فيما بدت بعض المرتفعات الصخرية كمعالم بارزة وسط البحر، لتضفي بعدا جماليا يعزز من جمالية المشهد. وتعد سواحل الوجه من الوجهات البحرية الواعدة التي تستقطب الزوار والمهتمين بالطبيعة والتصوير الفوتوغرافي، لما تتميز به من صفاء المياه وتنوع التضاريس، ما يجعلها بيئة مثالية لالتقاط المشاهد الإبداعية واستكشاف المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

