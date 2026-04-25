شكرا لقرائتكم خبر +30.6 مليون راكب استخدموا وسائل النقل العام بالحافلات خلال الربع الأول 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن عدد الركاب الذين تنقلوا عبر وسائل النقل العام بالحافلات داخل مدن المملكة تجاوز 30.6 مليون راكب خلال الربع الأول من 2026، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الأنشطة.

وأكدت أن الرياض تصدرت أعلى المدن من حيث عدد الركاب، إذ سجلت 19.55 مليون راكب، وحلت مكة المكرمة بعدها بـ4.87 ملايين راكب، تلتها المدينة المنورة بـ3.4 ملايين راكب، ثم جدة بـ1.25 مليون راكب، فيما سجلت حاضرة الدمام ومحافظة القطيف 840 ألف راكب خلال هذا الربع. وبلغ عدد الركاب في القصيم 259 ألف راكب، فيما سجلت الطائف 180 ألف راكب، تلتها الأحساء بـ134 ألف راكب، ثم جازان بـ118 ألف راكب، وتبوك بـ52 ألف راكب.

وتأتي هذه النتائج امتدادا لجهود الهيئة في تطوير خدمات النقل بالحافلات داخل المدن، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاقها، لتشمل مزيدًا من الأحياء والمواقع الحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.