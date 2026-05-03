شكرا لقرائتكم خبر «الكاونتر المتنقل» يسهم في تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن في منفذ دكا ببنجلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم «الكاونتر المتنقل» لفريق عمل مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن، في تسهيل إجراءات الحجاج بمنفذ مطار شاه جلال الدولي في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك للدخول إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

وتقوم المديرية العامة للجوازات‏ من خلال الكاونتر المتنقل في مختلف المنافذ الدولية في تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك من خلال 17 منفذا دوليا يمثلون 10، تعمل فيها مبادرة طريق مكة في عامها الثامن منذ انطلاق المبادرة عام 2017م.

ويوظف «الكاونتر المتنقل» أحدث التقنيات العاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية وتيسير رحلة الحج، ويعمل «الكاونتر المتنقل» على إنهاء كل إجراءات الحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أخذ الخصائص الحيوية والتقاط صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات السفر بشكل سلس وسريع دون انتظار

وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا دعمها التقني للمبادرة والتي تأتي امتدادا للنهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة من اهتماما بالغا لرعاية حجاج بيت الله الحرام، والارتقاء بخدمات الحج المقدمة إليهم، حيث يعمل فريق عمل مبادرة طريق مكة في تيسير مغادرة الحجاج من صالات المبادرة في مطارات بلدانهم في كل من: المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، وللمرة الأولى جمهورية السنغال وبروناي دار السلام.

وتعمل «سدايا» عبر المبادرة على تطوير أنظمتها التقنية، بما يواكب الأعداد المتزايدة للحجاج، ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تعتمد على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يجسد التزامها المستمر بتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، والسعي للاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم المبادرة وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءا من استقبالهم مرورا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.