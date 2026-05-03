شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين في بطولة الجامعات للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، علي المنيع، والرئيس التنفيذي لقطاع الرياضات الالكترونية والشؤون التجارية بالاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، لؤي المجددي، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة الاتحاد للرياضات الالكترونية التي استضافتها جامعة الأمير سطام بالخرج واختتمت أمس. وحققت جامعة الملك سعود المركز الأول، في الترتيب العام للطلاب، وحلت جامعة الأمير سطام في المركز الثاني، وجاءت ثالثا كل من جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة اليمامة. وفي منافسات الطالبات حققت جامعة الأميرة نورة، المركز الأول، وحلت جامعة الملك سعود بالمركز الثاني، تليها بالمركز الثالث، جامعة الملك عبدالعزيز. وأقيمت البطولة على مدار 6 أيام، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات، ضمن الموسم الرياضي الـ16 لبطولات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، وشهدت تتويج اللاعبين في 6 بطولات.

كانت هذه تفاصيل خبر تتويج الفائزين في بطولة الجامعات للرياضات الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.