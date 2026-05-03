شكرا لقرائتكم خبر تدشين جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026 بالرباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026، في دورته الـ31، في العاصمة المغربية الرباط، خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن مشاركة المملكة في معرض الرباط تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الثقافية التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وسعيا لإبراز الحراك الأدبي والمعرفي السعودي المعاصر أمام الجمهور المغربي والعربي، مؤكدا أن الجناح السعودي يمثل نافذة ثقافية متكاملة تعكس التنوع الفكري والإبداعي الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال هذا الحضور الدولي إلى دعم المبدعين والناشرين السعوديين، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي وصناعة النشر، مشيرا إلى أن المعرض يعد منصة حيوية لتعزيز الحوار الثقافي ومد جسور التواصل المعرفي بين المثقفين في المشرق والمغرب العربي.