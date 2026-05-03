أمسية ثقافية في جازان تستعرض جماليات فن النحت على الخشب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم نادي أصدقاء الأدب بجازان، أمسية ثقافية تناولت فن النحت على الخشب، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وأعمال النحت الإبداعية. وشهدت الأمسية استعراض تجارب فنية في مجال النحت على الخشب، وتسليط الضوء على توظيف المواد المستمدة من البيئة المحلية، وتحويلها إلى أعمال فنية تعبر عن الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة، إلى جانب استخدام عناصر تقليدية مثل أدوات الزراعة وصناعة القهوة، بوصفها رموزًا تحمل دلالات تاريخية واجتماعية. وأقيم على هامش الأمسية معرض لأعمال النحت على الخشب، ضم نماذج متنوعة جسدت العلاقة بين الفنان والبيئة المحلية، وأبرزت قدرة هذا الفن على إعادة تشكيل المفردات التراثية في قوالب إبداعية حديثة.

