كاوست والبنك الأول يحتفيان بتخريج الدفعة التاسعة من مسرعة "تقدم"، ودفع الابتكار العالمي إلى منظومة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع البنك الأول (SAB)، فعاليات العرض النهائي للدفعة التاسعة من مسرعة الشركات الناشئة "تقدّم" (TAQADAM)، في ختام برنامج استمر ستة أشهر ركّز على تسريع نمو الشركات الناشئة ودعم جاهزيتها للتوسع في السوق.

وضمّت هذه الدفعة 20 شركة ناشئة من 13 دولة، تعمل في 12 قطاعًا، ما يعكس الطابع الدولي للبرنامج ودوره في ربط الابتكار العالمي بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة. وخلال البرنامج، حصلت كل شركة على تمويل غير مخفف للملكية بقيمة 40 ألف دولار، فيما حصلت أفضل 10 شركات على تمويل قدره 100 ألف دولار لكل منها خلال العرض النهائي.

الشركات الحاصلة على التمويل:

بيل بوي (bellboy): منصة ذكاء اصطناعي لقطاع الضيافة تعمل على أتمتة تفاعل الضيوف والعمليات التشغيلية عبر الصوت والدردشة.

سايجينيك (Scigeniq): منصة SaaS مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات التصنيعية في القطاعات المنظمة مثل الأدوية والأغذية.

آية (Aya): منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل توجهات السوق وتحسين إنتاج الأزياء بناءً على الطلب الفعلي.

أتوميكا للذكاء الاصطناعي (Atomica AI): حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة مسارات علاج الأسنان.

ماي أليس (myAlice): منصة للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات على استعادة الإيرادات وتحسين تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ريلوكال (Relocal): منصة تربط الكفاءات العالمية بقطاع الرعاية الصحية لمعالجة نقص الكوادر.

تايل جرين (TileGreen): شركة تحول النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء مستدامة بديلة للخرسانة.

إنوتك (InnoTech): حلول للطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة منخفضة الكربون لمشاريع البناء والتطبيقات البيئية.

كيوبيت (Qubit): منصة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكامل وإدارة البيانات المؤسسية.

فيتروفيان إم دي (VitruvianMD): تطبيقات ذكاء اصطناعي لتحسين دقة قرارات التلقيح الصناعي ودعم الأطباء بالبيانات.

ويُعد برنامج "تقدّم" جزءًا من منظومة كاوست لتسريع الأثر، حيث يركز على تحويل الأبحاث والابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري. كما يوفر مسارًا متكاملًا لدعم الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة إلى الجاهزية للاستثمار.

وتُسهم الشراكة مع البنك الأول (SAB) في تمكين رواد الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويجمع البرنامج بين الدعم المالي والبنية التحتية البحثية والتقنية، ما يعزز تطوير الحلول المبتكرة وتسريع دخولها إلى السوق.

وشهد العرض النهائي حضور مستثمرين وممثلين عن جهات صناعية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في المنطقة.