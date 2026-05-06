إطلاق المعرض المصاحب لأسبوع البيئة في نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع البيئة 2026 تحت شعار «أثرك أخضر»، بمشاركة عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك بمجمع نجران بارك. وتضمن المعرض عددا من الأركان التوعوية والإرشادية، وركن مرسم حر للأطفال.

وأكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني أن المعرض والفعاليات المصاحبة لأسبوع البيئة؛ يهدفان إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الميدانية، إلى جانب إبراز الجهود والمبادرات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية وضمان تنمية الموارد للأجيال القادمة.

وشهد المعرض مع انطلاقته إقبالا ملحوظا من الزوار والمهتمين للتعرف على أركانه وما تقدمه الجهات المشاركة من جهود تسهم في حماية البيئة وتعزز استدامتها.