شكرا لقرائتكم خبر «بيئة الباحة» تطلق فعاليات أسبوع البيئة لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، فعاليات أسبوع البيئة؛ بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة واستدامة مواردها.

واطلع الزهراني خلال التدشين، على محتوى البوثات التوعوية، وما تقدمه من مواد تثقيفية وإرشادية تُبرز أهمية المحافظة على البيئة، وتعزز مفاهيم الاستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها أمانة منطقة الباحة، وتجمع الباحة الصحي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر أركان توعوية متخصصة، قدمت رسائل تثقيفية متنوعة لزوار مول الباحة، تناولت مجالات الصحة البيئية، والإصحاح البيئي، وأهمية التشجير، والمحافظة على الغطاء النباتي، بما يعكس تكامل الجهود بين الجهات لخدمة البيئة والمجتمع.

واستقطب البوث حضورا لافتا من طلاب المدارس وزوار المول، الذين تفاعلوا مع الأنشطة المصاحبة، التي شملت تقديم معلومات وإرشادات حول التشجير، والحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة.