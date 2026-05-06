35 موقعا في جازان تحتضن فعاليات أسبوع البيئة لترسيخ «الأثر الأخضر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في منطقة جازان وعلى نطاق 35 موقعا، تشهد فعاليات «أسبوع البيئة السعودي 2026» حراكا ميدانيا متواصلا يعيد تشكيل الممارسة البيئية من فكرة تطرح إلى أثر ينجز، عبر برامج ومبادرات تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرعها بالمنطقة، تحت شعار «أثرك أخضر»، في إطار وطني يعزز الاستدامة ويرتقي بجودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتنوع البرامج والمبادرات الميدانية لتشمل حملات التشجير، ونظافة الشواطئ، والحدائق، والمتنزهات، إلى جانب مبادرات توعوية وتثقيفية، بمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، في منظومة متكاملة تعكس نضج العمل البيئي المؤسسي، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ أعمال تشجير في مواقع متعددة، بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي والارتقاء بالمشهد البيئي.

ويشارك في تنفيذ تلك الفعاليات أكثر من 5,000 متطوع ومتطوعة، في مؤشر يعكس انتقال الوعي البيئي من التلقي إلى الفعل، وترسيخه كممارسة يومية داخل المجتمع. كما تتضمن الفعاليات إقامة «المعرض السعودي لأسبوع البيئة 2026» بمجمع الراشد مول بمدينة جيزان، الذي يستقبل زواره يوميا على مدى 3 أيام، من الرابعة مساء وحتى العاشرة مساء، إضافة إلى عقد ملتقيات توعوية؛ بهدف إحداث أثر بيئي مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الميدانية، إلى جانب إبراز الجهود والمبادرات الوطنية في المجال البيئي. ويمتد أثر البرامج ليشمل 16 محافظة، بما يؤكد شمولية المبادرات واتساع نطاقها، ويعزز وصول الرسائل البيئية إلى مختلف الفئات، عبر برامج تستهدف رفع مستوى الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها.

ويأتي شعار «أثرك أخضر» بوصفه مظلة جامعة لهذه الجهود، معبرا عن توجه يعزز الامتثال البيئي ويدفع نحو تبني الممارسات المستدامة لدى الأفراد والمنشآت، بما يسهم في ترسيخ منظومة بيئية متكاملة تدعم مسارات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الحراك ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة التي تقودها المملكة في حماية البيئة، والحد من التلوث، وتعزيز الاستدامة، عبر شراكات فاعلة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها نموذجا عالميا في التنمية المتوازنة، ويؤسس لبيئة أكثر ازدهارا للأجيال القادمة.