السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المهندس عبد المحسن بن محمد الجماز، الوكيل المساعد لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والاسكان، مساء الاثنين، أعمال وفعاليات المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري «سيريدو 2026» بقاعة الدارة بمدينة الدمام، بحضور المهندس فارس آل عريج، وكيل الأمين لشؤون الإسكان والتنمية بأمانة المنطقة الشرقية.

وتجول الجماز عقب الافتتاح، في أروقة المعرض مطلعا على تفاصيل المشاريع والعروض المطروحة، والتي تغطي مختلف القطاعات العقارية، السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب المجمعات السكنية العصرية والمستدامة، التي يطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في المنطقة الشرقية.

وزار الوكيل المساعد لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والإسكان خلال جولته عددا من المنصات للجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استمع إلى ما تقدمه المؤسسات من خدمات في مجال القطاع العقاري، كما اطلع على عدد من المشروعات الجديدة في المنطقة الشرقية.

ويعد معرض «سيريدو» في نسخته الرابعة منصة متخصصة تستعرض أحدث الاتجاهات في السوق العقاري بالمملكة، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والمشروعات النوعية، إضافة إلى دعم التواصل المباشر بين المطورين والمستفيدين؛ بما يسهم في تعزيز حيوية القطاع ورفع كفاءته.

وتأتي رعاية وزارة البلديات والإسكان في المعرض ومشاركتها امتدادا لجهودها في تمكين القطاع العقاري، ودعم برامج التملك السكني، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع جودة المعروض العقاري؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويعزز من استدامة التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد بندر الغامدي، المدير العام للمعرض في كلمته، أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال 2026 واصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتنوع المشاريع، مدعوما بمنظومة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وخدمات رقمية متقدمة أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.

وتخلل افتتاح «سيريدو 2026» تكريم راعي الحفل للشركاء الاستراتيجيين، والرعاة، والداعمين للمعرض بحضور رئيس وأعضاء لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية.

وينظم معرض سيريدو 2026، للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، تحت رعاية ومشاركة وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار «راعي تشريعي»، والشركة الوطنية للإسكان «الراعي الرئيسي»، بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري.