«الثروة الحيوانية والسمكية» يطلق ورشة متخصصة للحد من الإجهاض ورفع كفاءة إنتاج المجترات الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، في مدينة الرياض، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: نحو مزارع أكثر إنتاجية: الحد من الإجهاض في المجترات الصغيرة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في القطاع.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى مديري المزارع التجارية الكبرى للمجترات الصغيرة، والأطباء البيطريين، وأخصائيي المختبرات، حول أسباب الإجهاض في المجترات الصغيرة وانعكاساته الصحية والإنتاجية، إضافة إلى تزويد المشاركين بحزمة من التوصيات العملية القابلة للتطبيق لإدارة المخاطر داخل المزارع، بما يسهم في الحد من انتشار العوامل المعدية وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وتتضمن الورشة ست جلسات علمية متخصصة تعقد على مدار يومي 4 و5 من مايو الحالي، وتتناول أبرز مسببات الإجهاض في المجترات الصغيرة في المملكة، وتأثيراتها في الصحة العامة والإنتاجية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في برامج أخذ العينات وإجراء التحاليل المخبرية الشاملة، وتعزيز آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض.

وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، استعرض المشاركون أحدث التقنيات في تربية المجترات الصغيرة، وسبل تحسين كفاءة التغذية، ورفع جودة الرعاية الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والحلول العملية المقترحة لمعالجتها.