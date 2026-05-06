أرقام ونسب نمو في الحركة التشغيلية لتجمع مطارات الثاني في الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق تجمع مطارات الثاني، المشغل لـ22 مطارا في مختلف مناطق المملكة، أداء مميزا خلال الربع الأول لعام 2026، مسجلا نموا في الحركة الجوية وأعداد المسافرين، بما يعكس كفاءة التشغيل، وتوسع شبكة الوجهات الداخلية والدولية.

وأظهرت المؤشرات أن الحركة الجوية للمسافرين شهدت نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 5 ملايين مسافر، مسجلا بذلك نسبة نمو تصل إلى 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفيما يتعلق بعدد الرحلات الجوية، فقد تجاوز عدد الرحلات أكثر من 37 ألف رحلة خلال الربع الأول من 2026م، ما يمثل نموا إجماليا بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي إطار التوسع التشغيلي، تم تشغيل عدد من المسارات الجديدة التي شملت: (القصيم - المدينة المنورة، عرعر - المدينة المنورة، جازان - المدينة المنورة، تبوك - جازان، جازان - أديس أبابا، حائل - الدوحة، الطائف - مسقط، وأبها - الجيزة)، وذلك بما يسهم في زيادة النمو السياحي، من خلال تحقيق مستهدفات برنامج الربط الجوي بين المملكة ودول العالم.