ندوة علمية تناقش السياسة الوطنية للغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر «اللغة العربية والعلوم التطبيقية» ندوة علمية بعنوان «السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية: الرؤية والمنطلقات وآفاق التأثير»، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالشراكة الاستراتيجية مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

واستعرض المشاركون عددا من المحاور المرتبطة بالسياسة اللغوية في المملكة، وناقشوا جهود المملكة في دعم اللغة العربية عبر القرارات والسياسات اللغوية، وتوضيح دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجالات التخطيط اللغوي وبناء السياسات.

وتطرقوا إلى مرتكزات السياسة الوطنية للغة العربية ومجالات تطبيقها، وسبل تطبيق السياسات اللغوية في المؤسسات، والتحديات المرتبطة بها.