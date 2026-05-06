شكرا لقرائتكم خبر ندوة علمية تناقش السياسة الوطنية للغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر «اللغة العربية والعلوم التطبيقية» ندوة علمية بعنوان «السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية: الرؤية والمنطلقات وآفاق التأثير»، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالشراكة الاستراتيجية مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.
واستعرض المشاركون عددا من المحاور المرتبطة بالسياسة اللغوية في المملكة، وناقشوا جهود المملكة في دعم اللغة العربية عبر القرارات والسياسات اللغوية، وتوضيح دور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجالات التخطيط اللغوي وبناء السياسات.
وتطرقوا إلى مرتكزات السياسة الوطنية للغة العربية ومجالات تطبيقها، وسبل تطبيق السياسات اللغوية في المؤسسات، والتحديات المرتبطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة علمية تناقش السياسة الوطنية للغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.