ترميز الأمتعة يسهم في تسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن في منفذ دكا الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم الجانب التقني الذي يعمل عليه فريق عمل سعودي ضمن مبادرة «طريق مكة» في الصالة المخصصة للمبادرة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا، في ترميز أمتعة الحجاج وتصنيفها إلكترونيا وربطها ببيانات الحجاج؛ بهدف تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج بكل يسر.

وينقل فريق عمل المبادرة أمتعة الحجاج مباشرة إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول، وهو الأمر الذي يسهم في تقليل الجهد والوقت، وتمكين الحجاج من التوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم دون تعب وعناء. وتأتي مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف تسهيل إجراءات دخول الحجاج أراضي المملكة لأداء مناسك الحج، عبر تقنيات متقدمة يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة. وثمن حجاج بنجلاديش الجهود التي تبذلها المملكة من خلال المبادرة وحسن الاستقبال في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا، وتسهيل إجراءات سفرهم، مشيدين بما توليه قيادة المملكة - حفظها الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن خدمة ترميز أمتعة المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» تمثل أحد أبرز الحلول التقنية التي تعتمدها المبادرة، والتي ينفذها فريق مختص من «سبل»؛ بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الحاج، بما يعكس مستوى التقدم والتطور الذي تعمل عليه منظومة خدمات الحج عاما بعد عام.