مبادرة «طريق مكة» في ماكاسار.. رعاية ميدانية تحيط بكبار السن من ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد تنظيمي يعكس عناية دقيقة بتفاصيل الرحلة، تتجلى في مدينة ماكاسار بجمهورية إندونيسيا جهود مبادرة «طريق مكة» وهي تسجل حضورها للمرة الأولى في المدينة، لتعيد من خلالها صياغة تجربة سفر كبار السن من ضيوف الرحمن، عبر منظومة تشغيلية متكاملة تراعي احتياجاتهم الصحية والإنسانية، وتمنحهم انتقالا ميسرا منذ لحظة وصولهم إلى مقر المبادرة وحتى مغادرتهم إلى المملكة، في رحلة يغلب عليها الاطمئنان والانسيابية.

وتحاط هذه الفئة برعاية ميدانية متقدمة، تتجسد في مسارات مخصصة وخدمات مساندة تقدَم وفق منهجية دقيقة، تشمل تسهيل إجراءاتهم داخل صالات المبادرة بمطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، وتوفير وسائل نقل مهيأة ومرافقة مباشرة، إلى جانب فرق ميدانية مؤهلة تعنى بالتعامل مع الحالات التي تتطلب عناية خاصة، بما يخفف الأعباء البدنية ويسرع وتيرة إنجاز الإجراءات بكفاءة عالية.

وتتكامل هذه الخدمات مع بنية تقنية متطورة، حيث تنجز إجراءات السفر في مواقع مجهزة بأحدث الأنظمة، بدءا من التحقق من التأشيرات الالكترونية واستيفاء الاشتراطات الصحية، في إطار عمل استباقي يختصر مراحل متعددة، ويسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة وملاءمة لكبار السن، تراعي ظروفهم الصحية وتحديات التنقل.