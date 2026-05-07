120 ألف مستفيد من خدمات جمعية «دمي» خلال 2025م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مراكز جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية «دمي» خدماتها لـ120,076 مستفيدا، عبر تنفيذ 2,072 حملة تبرع بالدم، فيما بلغ عدد المتبرعين 30,019 متبرعا، استفاد منها عدد من أفراد المجتمع، بمشاركة 2,869 متطوعا.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر من الجمعية لحملات التبرع بالدم لعام 2025م، الذي تضمن توثيقا شاملا لإحصائيات الحملات المنفذة في مراكزها بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب الحملات الخارجية، وعددا من الحملات التوعوية والتثقيفية لتعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حمود البطي، أن هذه المنجزات تأتي تحقيقا لرؤية ورسالة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية، حيث حققت خلال 2025م عددا من المبادرات والبرامج النوعية، مسجلة نموا في أعداد المستفيدين مقارنة بـ2024م، أبرزها افتتاح مركز «دمي صحة» بمدينة الرياض وبتشغيل من قِبل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، امتدادا لخطط الجمعية التوسعية لتقديم خدماتها على مستوى المملكة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشار البطي إلى أنه جرى تجهيز العربة - بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمركز خدمات نقل الدم - بجهاز حديث لفصل مكونات الدم، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث يتيح التبرع بالصفائح الدموية، وكذلك التبرع المزدوج من خلال سحب كيس دم واحد يعادل كيسين، بما يعزز كفاءة التبرع ويسهم في تلبية احتياجات المرضى ذوي الفصائل النادرة.