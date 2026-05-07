«الرياضيات والتحول الوطني».. ندوة حوارية بجامعة نجران

- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نجران ندوة حوارية بعنوان «الرياضيات والتحول الوطني»، وذلك ضمن ملتقى «الرياضيات الأول» الذي تنظمه كلية العلوم والآداب. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نجران ندوة حوارية بعنوان «الرياضيات والتحول الوطني»، وذلك ضمن ملتقى «الرياضيات الأول» الذي تنظمه كلية العلوم والآداب. وتناولت الندوة التي شارك فيها رئيس قسم الرياضيات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور منذر الفريدان، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد رئيس الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية الدكتور إبراهيم المنجحي، وعميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران الدكتور سعيد الأحمري، دور الرياضيات في النمذجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأهمية تطوير برامج تعليمية تطبيقية تربط الرياضيات بالتخصصات الحديثة واحتياجات سوق العمل.

