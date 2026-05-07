د الشهري: تطوير الأدوات الجراحية باستعمال الذكاء الاصطناعي

- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الدكتورة إيمان الشهري، الباحثة في مجال الجراحة الرقمية، عن تطوير أدوات جراحية ذكية مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي قادرة على تحسين دقة العمليات وتقليل نسبة المضاعفات، وذلك خلال دراسة حديثة أجرتها في جامعة الملك عبدالعزيز، ونُشرت نتائجها في مجلة علمية تابعة لـ منظمة الصحة العالمية عام 2026 في جدة.

وأوضحت الشهري أن هذا التطوير جاء استجابةً للضغط المتزايد على الأطباء والحاجة إلى حلول تقنية ترفع كفاءة الأداء الجراحي، مشيرةً إلى أن اعتماد هذه الأدوات مستقبلاً قد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية، وينصح مختصون بضرورة الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية على هذه التقنيات لضمان تحقيق أفضل النتائج للمرضى.

وتؤكد الدكتورة إيمان الشهري أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجراحة لا يقتصر على تحسين النتائج الطبية فحسب، بل يسهم أيضًا في تخفيف الضغط على الأطباء ورفع كفاءة النظام الصحي، ما يعزز مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

امير السيد

