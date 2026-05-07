شكرا لقرائتكم خبر د. مصطفى إبراهيم: الأفراط في استخدام الأجهزة الرقمية يؤدي إلى تأخر النمو وتشتت الانتباه وأرهاق الأعصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

.

.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح أخصائي طب الأسرة مصطفى محمد إبراهيم على أن الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية لدى الأطفال في مراحل النمو قد ينعكس سلبًا على صحتهم الجسدية من خلال زيادة احتمالية السمنة، وضعف المهارات الحركية، وإجهاد العين الذي قد يتطور إلى قصر نظرمؤكداً على أهمية الالتزام بالضوابط الزمنية المناسبة لكل فئة عمرية لحماية الأطفال من هذه الآثار

وأشار د. مصطفى إلى أن الاستخدام الزائد للأجهزة الإلكترونية يؤثر أيضًا على النوم والحالة النفسية، حيث يتسبب الضوء المنعكس من الأجهزة في تأخير إفراز هرمون الميلاتونين مما يؤدي إلى الأرق وضعف التركيز خلال النهار، إضافة إلى ارتباط الإفراط في استخدام الشاشات بزيادة العصبية، وتشتت الانتباه، وضعف التحصيل الدراسي، وتأخر النمو اللغوي والاجتماعي.

وحول الإرشادات الوقائية التي ينبغي على الأسرة اتباعها: أضاف من أهم : الإرشادات الوقائية التي ينبغي على الأسرة اتباعها تنظيم وقت استخدام الأجهزة ومنعها قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، وتخصيص أوقات وأماكن خالية من الشاشات كغرف النوم ووقت الوجبات، مع ضرورة الرقابة على المحتوى، وتشجيع الأطفال على البدائل الصحية كالرسم والقراءة والأنشطة الحركية لتعزيز نموهم المتوازن.

