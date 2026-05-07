غرفة مكة المكرمة توقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية

وشهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله صالح كامل، وأمينها العام الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والتنموية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي، إلى جانب العمل على إقامة منتدى بعنوان "من الكعبة وإليها"، يُعنى برصد واستعراض المعاني الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي رسّخها الأمير خالد الفيصل في مسيرته التنموية والإنسانية المرتبطة بمكة المكرمة.
كما تشمل مجالات التعاون تنمية الاقتصاد الإبداعي، وتبادل الخبرات، وتفعيل الشراكات النوعية، والتنسيق لإقامة فعاليات ومبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لدور غرفة مكة المكرمة في بناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة المقدسة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة مكة المكرمة باعتبارها مركزًا حضاريًا وثقافيًا واقتصاديًا مؤثرًا.
