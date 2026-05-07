أسبوع البيئة 2026… المملكة ترسم ملامح الاستدامة في بانوراما وطنية لحماية الطبيعة وتعزيز جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد وطني واسع يمتد من السواحل إلى الصحارى، ومن الجبال إلى السهول، انطلقت فعاليات أسبوع البيئة 2026 في جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، في رسالة واضحة تؤكد أن ملف البيئة لم يعد خيارًا توعويًا، بل أولوية وطنية تمس جودة الحياة ومستقبل الأجيال، وتنسجم بعمق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الفعاليات هذا العام تأتي بزخم أكبر، حيث تتحرك المنظومة البيئية لتوسيع دائرة الوعي العام، ورفع مستوى المسؤولية الفردية والجماعية، وتعزيز السلوكيات المستدامة، في تأكيد على أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد مجرد شعار، بل التزام وطني يعاد صياغته على أرض الواقع.

وترتكز أنشطة الأسبوع على أربعة مسارات محورية تعكس اتساع الرؤية وعمق الأثر؛ يبدأ المسار الأول من مواجهة التحديات المباشرة عبر خفض التلوث وحماية النظم البيئية، من خلال تطبيق صارم للأنظمة واللوائح البيئية، بما يضمن الحفاظ على نقاء الهواء وسلامة المياه والتربة، ويعيد التوازن الحيوي للبيئة كعنصر أساسي في صحة الإنسان واستدامة الحياة.

أما المسار الثاني، فيتجه مباشرة إلى قلب التنوع البيولوجي، عبر حماية الحياة الفطرية وتعزيز صون الأنواع النادرة، من خلال تكثيف الجهود في المناطق البرية والبحرية، وإبراز المبادرات الوطنية التي تعمل على وقف التدهور البيئي وإعادة الاعتبار للطبيعة بكل مكوناتها.

وفي بعده الأكثر تأثيرًا، يركز المسار الثالث على إشراك المجتمع في صناعة التغيير، عبر خلق لغة مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مع تمكين الشباب ليكونوا في واجهة التحول البيئي، باعتبار أن “التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد قبل النظام”.

ويأتي المسار الرابع ليجسد أحد أكثر الملفات طموحًا عبر مبادرة السعودية الخضراء، من خلال مشاريع واسعة لإعادة التشجير، ومكافحة التصحر، واستعادة الوظائف البيئية للأراضي المتدهورة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الغبارية، وإعادة تشكيل المشهد البيئي في المملكة على أسس أكثر استدامة.

بهذا الحراك المتكامل، يتحول أسبوع البيئة 2026 من مناسبة سنوية إلى منصة وطنية ضاغطة تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والبيئة، وتدفع نحو مرحلة أكثر التزامًا ووعيًا واستدامة.