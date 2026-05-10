المملكة مختبر مفتوح للابتكار وتنوع بحثي يعيد رسم مستقبل العلوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت مجموعة من الأبحاث العلمية القضايا الحيوية التي تمس صحة الإنسان، واستدامة الغذاء، ورفاه الحيوان، وتطوير التقنيات الحيوية، ومعالجة الأمراض، وتحسين الإنتاج الزراعي.

وعكست هذه الأبحاث الممتدة من علوم التغذية والصحة إلى التقنيات الحيوية والوراثة والبيئة حجم الحراك العلمي الذي تشهده المملكة، واتساع قاعدة الباحثين الشباب القادرين على إنتاج معرفة جديدة ذات أثر مباشر على المجتمع.

جاء ذلك خلال الملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات الدراسات العليا بكلية علوم الأغذية والزراعة، حيث عرض الباحثون نتائج دراسات نوعية تناولت أمراضا مزمنة، وتحديات غذائية، واستراتيجيات زراعية مبتكرة، وتقنيات حديثة في البيولوجيا الجزيئية، إلى جانب بحوث في صحة الحيوان وإنتاجيته، وقدرة الجامعات السعودية على إنتاج بحوث تطبيقية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي والصحة والابتكار. ودعت دراسة جديدة إلى تدخلات توعوية تستهدف المدارس، وذلك بعدما كشفت الدراسة ارتفاعا في استهلاك المشروبات السكرية والمحلاة وتأثيرها على السمنة، من خلال تحليل الدراسة لعينة تمثلت في 316 طالبا وطالبة.

وأظهر فريق بحثي آخر أن سلالة أغنام النعيمي تمتلك قدرة أعلى على تفعيل جينات البروتينات الصدمية الحرارية مثل HSP70، ما يجعلها أكثر تكيفا وتحملا لحرارة الصحراء مقارنة بسلالة الحري، وكشف بحث آخر أن النعاج متعددة الولادات تمتلك تعبيرا أعلى لجينات النقل الغذائي مثل SLC1A5، ما ينعكس على وزن المواليد ونموهم، وذلك عبر جينات نقل الأحماض الأمينية في مشيمة النعاج، في حين أثبت بحث آخر أن إضافة 1 جزء في المليون من يودات البوتاسيوم حسنت النمو، وكفاءة التحويل الغذائي، وجودة اللحم في حملان النعيمي.

وفي بحث تخصص في دراسة الخضراوات ظهر أن التطعيم على أصول محلية حسن إنتاجية الطماطم بنسبة 52% تحت ملوحة 4 dS/m، فيما قدم بحث حول النشا المربوط بحمض الستريك، أن النشا المعدل بديل مستدام للصناعات وأظهر البحث صلابة حرارية أعلى، وبنية أكثر تماسكا، ما يجعله بديلا صديقا للبيئة في الصناعات الغذائية.