«سدايا» تعزز حضورها التقني في مبادرة «طريق مكة» في كوت ديفوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من حضورها التقني في مبادرة «طريق مكة» بجمهورية كوت ديفوار، عبر تشغيل منظومة رقمية متقدمة داخل صالة المبادرة بمطار فليكس هوفييت بوانيه الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدهم. وتنفذ إجراءات الحجاج عبر منظومة رقمية متكاملة تشمل التحقق من البيانات الشخصية، وتسجيل السمات الحيوية، وإصدار تصاريح الحج الكترونيا، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتسريع إنجازها والحد من فترات الانتظار. وأسهمت «سدايا» في تطوير وتشغيل البنية التقنية للمبادرة، إلى جانب ربط الجهات المشاركة عبر منصة موحدة تضمن دقة البيانات وتدفقها بسلاسة، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم اتخاذ القرارات بشكل فوري. وأتاح التكامل الرقمي تقديم خدمات ذكية متقدمة، من بينها ترميز الأمتعة وربطها الكترونيا بمقار إقامة الحجاج في المملكة، الأمر الذي يمكن من إيصالها مباشرة دون الحاجة إلى استلامها عند الوصول.

