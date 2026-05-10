شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة: إنجازات "صالح التركي" تعكس شخصية "الأرقام" على أرض الواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمان سنوات كانت كفيلة بأن تغيّر أبرز ملامح جدة، فالدورتين التي تولاهما أمين محافظة جدة السابق صالح بن علي التركي، عكستا على أرض الواقع شخصية أساس عملها يعتمد على الأرقام، وهو ما ساعد في تحقيق إنجازات ضخمة على مختلف الأصعدة، حيث تخطت قيمة المشاريع الرأسمالية والتشغيلية حاجز الـ15 مليار ريال.

ونظير هذه الإنجازات، تقلّد الأستاذ صالح التركي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، تقديرًا لمسيرته الإدارية وما شهدته محافظة جدة خلال فترة عمله من تحولات تنموية ومشاريع نوعية في البنية التحتية والخدمات البلدية والتحول الحضري.

خارج أسوار "أمانة جدة"، شهدت المحافظة قفزات نوعية في جوانب عدة كانت تصنّف ضمن العوائق التي واجهها أهالي وزوار العروس، منها تنفيذ ما يزيد على 40 مشروع لتصريف مياه الأمطار، وشبكات تجاوزت أطوالها 1200 كيلومترًا، إلى جانب 7 محطات لتصريف مياه الأمطار، دون إغفال دعم البنية التحتية.

وفي جانب تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة، نجحت أمانة محافظة جدة خلال فترة أمينها صالح التركي، في إزالة أكثر من 350 كم٢ من عناصر التشوه البصري.

وبهدف تحسين نمط الحياة لدى الأهالي والزوار قامت الأمانة بإنشاء وتطوير 231 حديقة وممشى وواجهة بحرية بمساحة 2.4 مليون متر مربع.

ومع حرص صالح التركي على مواكبة تسارع احتياجات العروس، لم يغفل تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك المشاريع، حيث سُجّلت 103 مبادرة محققة ومعرفة على منصة كفاءة الانفاق بقيمة 2.1 مليار ريال، وكانت الأمانة من ضمن أفضل 8 فرق كفاءة إنفاق متميزة على مستوى الجهات الحكومية في عام 2024 ، وفي عام 2025 كانت الأمانة من أعلى الجهات الحكومية المتميزة في المسارين الإبداعي و الابتكاري لفرق كفاءة الإنفاق.

وخلال الثمان سنوات الماضية، نفذت الأمانة شبكة طرق بطول 600 كيلو متر وشملت الأعمال تنفيذ وتطوير أرصفة بطول 420 كيلو متر

فيما شملت الأعمال إعادة تأهيل وصيانة الأسفلت في جدة مساحة 26 مليون متر مربع، وتأهيل وصيانة 1.1 مليون متر مربع من الأرصفة، مما ساهم في رفع مؤشر جودة الطرق من 48 إلى 63.5 بالإضافة إلى تنفيذ وإحلال 57 ألف عمود إنارة في طرق وأحياء جدة، كما أصدرت الأمانة 486 ألف رخصة لتمديد الخدمات بطول ٢٣ ألف كيلومتر .

ومؤخرًا، وقّعت الأمانة عقدًا لتطوير البنية التحتية في مخططات جوهرة العروس بمساحة 107 مليون متر مربع بإجمالي أطوال طرق 1344 كيلو متر بالإضافة إلى تنفيذ شبكتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وفي تفاصيل بيئة العمل داخل أروقة أمانة محافظة جدة والتي تحقق الاستفادة الكاملة للسكان، حقق صالح التركي مفهوم التحول الرقمي والخدمات الذكية، عبر تطوير أكثر من 100 خدمة بلدية رقمية، وتبسيط البلاغات والمعاملات البلدية، وتطوير منصات وانظمة إلكترونية للرقابة الإلكترونية على التشغيل وادارة الأصول مماساهم في التحول لعقود الأداء وتحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى الرضا.

فيما ارتفعت جاهزية الفرق للتعامل مع الحالات المطرية، إضافة إلى تطوير منظومات الرصد والاستجابة السريعة، وتقليل الأضرار وتعزيز كفاءة إدارة الطوارئ، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تفعيل الاستثمار البلدي والشراكات التنموية، وجذب استثمارات نوعية واستراتيجية، ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص وظيفية متنوعة.

ونتيجة سلسلة الإنجازات التي حققها صالح التركي خلال فترة عمله أمينًا لمحافظة جدة، دخلت "عروس البحر الأحمر" ضمن قائمة أعلى المدن السعودية في مؤشرات التنافسية، وحققت جوائز وشهادات تميّز محلية وعالمية، في حين حققت "أمانة جدة" ثلاثة أرقام عالمية في موسوعة "غينيس".

يُذكر أن تكريم أمين محافظة جدة السابق، يعد امتدادًا لتقدير القيادات الوطنية التي أسهمت في تطوير المدن السعودية، ورفعت كفاءة الخدمات البلدية والحضرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة والتنمية الحضرية المستدامة.