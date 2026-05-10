"كاوست" ووزارة التعليم تطلقان برنامج "تطوير قادة التعليم" لتمكين القطاع الأكاديمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالشراكة مع وزارة التعليم ، برنامجاً عالمياً للقيادة الأكاديمية بعنوان: "تطوير قادة التعليم"؛ لتمكين منظومة القيادة الأكاديمية في المملكة.

واشتمل البرنامج على إقامة حزمة من ورش العمل التفاعلية والفعاليات، بمشاركة 25 تربوياً وإدارياً من وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى زيارة تعليمية مكثفة إلى مدينة لندن، تضمنت زيارات لمجموعة من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية المرموقة، وتنظيم جلسات حوارية تمحورت حول إدارة التعليم العالي لتعزيز التبادل المعرفي.

وأوضح نائب الرئيس المشارك لتطوير المواهب السعودية في "كاوست" الدكتور سلطان البركاتي أن البرنامج يتوافق مع الأهداف الوطنية، من خلال التركيز على تنمية التفكير الاستراتيجي وتطوير القيادات الأكاديمية وتمكينها من التعامل بفاعلية مع أولويات مؤسساتهم.

من جهتها، أشارت وكيل وزارة التعليم للطفولة المبكرة الدكتورة عبير الشهراني إلى أن برنامج تطوير قادة التعليم يدمج بين الإطارين النظري والعملي، ويسهم في المواءمة بين التعليم العام والعالي في مختلف المراحل.