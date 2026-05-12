«بركم» تستعرض مبادراتها المجتمعية في معرض إينا الدولي 2026 بالرياض

وقدمت الجمعية عبر جناحها التعريفي (E26) عرضًا شاملاً لأبرز برامجها ومبادراتها الإنسانية والاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز قيم البر والإحسان وخدمة الوالدين، إلى جانب إبراز جهودها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي.
وشهد جناح «بركم» تفاعلًا لافتًا من الزوار والمهتمين، حيث استعرضت الجمعية مسيرتها المؤسسية وتجاربها النوعية في العمل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي أسهمت في تعزيز التكافل الاجتماعي ورفع جودة الحياة للمستفيدين.
كما مثّلت المشاركة فرصة لبناء علاقات مهنية وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، ومناقشة فرص التعاون والشراكات المستقبلية التي تدعم استدامة المبادرات المجتمعية وتوسّع نطاق أثرها التنموي.
وأكدت الجمعية أن مشاركتها في «إينا 2026» تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل المتخصصة، والتعريف برسالتها الإنسانية، والمساهمة في إبراز التطور الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة بدعم القيادة الرشيدة وتمكينها المستمر لهذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن معرض «إينا 2026» يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع غير الربحي، ويهدف إلى تعزيز الشراكات والاستثمار الاجتماعي، وتمكين الجهات غير الربحية من تطوير أعمالها وتحقيق أثر تنموي مستدام.
