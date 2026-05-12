شكرا لقرائتكم خبر المتحف الوطني يحتفي باليوم العالمي للمتاحف عبر برنامج ثقافي يمتد لثلاثة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي المتحف الوطني السعودي باليوم العالمي للمتاحف 2026 من خلال برنامج ثقافي يمتد على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، وذلك تحت شعار المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) لهذا العام: «المتاحف توحّد عالمًا منقسمًا». ويجسّد البرنامج التزام المتحف الوطني المستمر بإتاحة الوصول إلى الثقافة، وتعزيز الحوار، وتوسيع المشاركة الثقافية بمختلف أشكالها.



ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التفاعلية، والعروض الأدائية المصممة لمختلف الفئات العمرية. وتماشيًا مع «عام الذكاء الاصطناعي» في المملكة، يتضمن البرنامج تجربة «صمّم رحلتك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح للزوار تخصيص تجربتهم لاستكشاف مقتنيات المتحف التي تضم أكثر من 3,000 قطعة أثرية وتراثية.



وعلى مدى ثلاثة أيام، يجمع البرنامج نخبة من المفكرين والأكاديميين والفنانين والمتخصصين للمشاركة في جلسات تناقش عددًا من أبرز القضايا الثقافية المعاصرة. وتتطرق الجلسات إلى دور السرد واللغة في تشكيل الهوية والانتماء، وتأثير التقنية والذكاء الاصطناعي على طرق فهم الثقافة ومشاركتها، إضافة إلى كيفية تصميم المساحات، من المباني إلى المتاحف، بما يعزز التقارب بين المجتمعات.



ويتضمن البرنامج جلسات حوارية، تتناول الأولى اللغة والتراث الثقافي الحي، فيما تناقش الثانية العمارة التقليدية وعلاقتها بالهوية المجتمعية. كما تسلطإحدى الجلسات الضوء على دور الفنون الأدائية التقليدية في نقل الهوية الثقافية عبر الأجيال. فيما تستعرض ويشهد البرنامج كذلك مناظرة طلابية بعنوان «أيّهما أحق؟»، يشارك فيها طلاب جامعيون لطرح وجهات نظر متباينة حول قضايا التاريخ والسرد الثقافي، بما يفتح المجال أمام الجمهور للتأمل والتفاعل بالإضافة الى ورش العمل والأنشطة التفاعلية.



ويتيح المتحف الوطني الدخول مجانًا إلى قاعاته الدائمة وبرامج اليوم العالمي للمتاحف، ويدعو الجميع للمشاركة في برامج اليوم العالمي للمتاحف، واستكشاف الدور الذي تؤديه المتاحف في الإلهام وتعزيز التواصل والتقارب المجتمعي.