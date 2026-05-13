شكرا لقرائتكم خبر "من الفكرة إلى الإنتاج": ملتقى المبدعين بجدة يطلق استراتيجيات عملية لتنمية المواهب الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وافتتح الأمسية الإعلامي خير الله زربان بكلمة رحّب فيها بالحضور والضيف، مقدّمًا الشكر لمحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون على استضافة الفعالية، وللعميد عبدالله القحطاني رئيس النادي ود. جمعان الزهراني نائب الرئيس على جهودهما في إنجاح برامج الملتقى.
وركّز العامري على الترابط بين مفاهيم الموهبة والإبداع والابتكار، موضحًا خصائص العمل الثقافي وما يميزه عن المجالات الأخرى. كما عرض نماذج تطبيقية لبناء استراتيجيات الإنتاجية الإبداعية داخل المؤسسات الثقافية، وحدّد أبرز المعايير العلمية لتصميم برامج تنمية المواهب وضمان أثرها.
وتطرّق إلى دور الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى التنافسية بين المبدعين، وكيفية توظيفه أداةً داعمة لتطوير المخرجات الثقافية دون إلغاء دور الموهبة البشرية.
واختتمت الأمسية بتكريم محمد آل صبيح، وضيف الأمسية د. فيصل العامري، ومقدمها خير الله زربان، وسط مداخلات حوارية أثرت النقاش وأكّدت أهمية ربط البحث العلمي بالممارسة الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر "من الفكرة إلى الإنتاج": ملتقى المبدعين بجدة يطلق استراتيجيات عملية لتنمية المواهب الثقافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.