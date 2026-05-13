شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية ثلاثية بين «دعم وتمكين التاجر المتنقل» و«سكن» و«كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية» لإطلاق مبادرة «تمكين وتسكين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المعرض الدولي للقطاع غير الربحي «إينا 2026»، المقام خلال الفترة من 11 حتى 13 مايو الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، توقيع اتفاقية ثلاثية بين «دعم وتمكين التاجر المتنقل»، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، وجمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية، لإطلاق مبادرة «تمكين وتسكين»، الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة.

ووقعت الاتفاقية من جانب «دعم وتمكين التاجر المتنقل» الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، ومن جانب «سكن» الأمين العام راشد بن محمد الجلاجل، ومن جانب «كفاءة للتشغيل والصيانة» رئيس مجلس الإدارة أحمد العتيبي، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع غير الربحي والتنمية المجتمعية والإسكان التنموي.

وتهدف المبادرة إلى توفير حلول إسكانية تنموية من خلال دراسة الحالات الاجتماعية والسكنية للمستفيدين، وتقديم برامج ومنتجات إسكانية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استقرار الأسر، بما يدعم مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج الإسكانية التنموية، من أبرزها برنامج «وعد» للانتفاع المنتهي بالتمليك، بالشراكة مع الجهات التمويلية والتنموية ذات العلاقة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف دعم الفئات المستفيدة وتعزيز استقرارها السكني.

وأكدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز أن المبادرة تمثل نموذجا للتكامل بين الجهات التنموية وغير الربحية، مشيرة إلى أن الاستقرار السكني يعد أحد الممكنات الأساسية لاستدامة أعمال التاجر المتنقل، وتحسين جودة حياته وحياة أسرته، بما يعزز أثر المبادرة في تمكين الفئات المستفيدة اقتصاديا واجتماعيا.

وتأتي الاتفاقية ضمن المبادرات والشراكات النوعية التي يشهدها معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الرابعة، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لدور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة وتمكين الفئات المستفيدة.