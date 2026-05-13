مركز خدمة ضيوف الرحمن بالخرج يستثمر الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيّأت بلدية محافظة الخرج مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة، ضمن جهودها لاستقبال الحجاج القادمين برا عبر المحافظة، وذلك على مساحة تتجاوز 50 ألف م2، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية وتطوعية؛ لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والدعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

ويستفيد ضيوف المركز من روبوت «مساعد الحاج»، الذي تشرف عليه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمحافظة، ويقدم خدماته للحجاج بـ96 لغة، وصُمم بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة الشائعة التي يحتاج إليها الحاج أثناء رحلته.

ويستهدف المركز خدمة أكثر من 35 ألف حاج على مدى 40 يوما، عبر برامج متكاملة تعكس ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وتجسد قيم الترحيب والضيافة التي تتميز بها المملكة.

ويشارك في أعمال المركز أكثر من 1400 متطوع ومتطوعة، يعملون على تقديم خدمات متنوعة تشمل الضيافة والوجبات اليومية، وخدمات المبيت، والرعاية الطبية، وتوزيع الهدايا والحقائب، إضافة إلى توفير مترجمين بعدة لغات؛ لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات.