خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به خلال موسم الحج الحالي منظومة متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير تنقلهم وتمكينهم من أداء عباداتهم وزياراتهم بكل يسر وطمأنينة، ضمن جهود تعنى برفع جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي.

وتشمل الخدمات تيسير الوصول والتنقل في المسجد النبوي من خلال توفير عربات كهربائية وأخرى عادية في المواقع المخصصة، إلى جانب تهيئة الممرات والمداخل والمصاعد بما يسهل حركة المستفيدين داخل المسجد النبوي وساحاته، مع تخصيص مسارات ومواقع مناسبة تراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة أثناء التنقل وأداء الصلاة. وتعمل الفرق الميدانية والإرشادية على تقديم الدعم المباشر للمستفيدين في مواقع متعددة داخل المنطقة المركزية، من خلال المساندة في الوصول إلى المصليات والمرافق والخدمات، إضافة إلى الإسهام في تنظيم الحركة خلال أوقات الذروة بما يعزز السلامة والانسيابية.

وتتاح خدمات رقمية تسهم في تيسير الوصول، من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر الباركود الموجود على أبواب ساحات المسجد النبوي، إلى جانب الخدمات الرقمية الذكية.

وتتضمن الخدمات المساندة توفير دورات مياه مجهزة، ومواقع مهيأة للاستخدام، إلى جانب خدمات التوجيه والإرشاد بعدة لغات، بما يساعد المستفيدين على الوصول إلى وجهاتهم والاستفادة من الخدمات المتاحة بسهولة.