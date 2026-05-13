شكرا لقرائتكم خبر انعقاد ورشة عمل القادة الميدانيين لموسم حج 1447 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتوجيه من الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، ومتابعة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نظم مكتب إدارة مشاريع الحج (Haj PMO) ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ورشة عمل القادة الميدانيين لموسم حج 1447هـ.

وتهدف الورشة إلى تعزيز التكامل والمواءمة بين القيادات الميدانية، ورفع كفاءة التنسيق والتواصل المباشر بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم العمل الاستباقي، وتسريع معالجة التحديات التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتكامل في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الورشة امتدادا لما حققته النسخة السابقة من أثر ملموس، بوصفها إحدى المبادرات التي تجمع القيادات الميدانية قبل الموسم تحت مظلة واحدة؛ حيث أسهمت في تعزيز الانسجام الميداني، وتسريع اتخاذ القرار، وتطوير قنوات التواصل المباشر بين القادة، إلى جانب بناء فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات والتحديات التشغيلية؛ مما انعكس إيجابا على كفاءة الأداء الميداني خلال موسم الحج الماضي.