شكرا لقرائتكم خبر المنظومة الرقمية للحج.. خدمات ذكية تثري تجربة الحاج في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انعكست المنظومة الرقمية التي تسخرها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، على تجربة الحاج في المدينة المنورة، عبر حزمة من التطبيقات والخدمات التقنية التي أسهمت في تسهيل التنقل، والوصول إلى الخدمات، وإدارة التصاريح، وتعزيز التواصل والإرشاد، ضمن منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة رحلة الحاج منذ وصوله وحتى مغادرته.

ويبرز تطبيق «نسك» بوصفه المنصة الرقمية الأبرز المرتبطة برحلة الحاج، إذ يوفر خدمات متعددة تشمل استعراض بيانات الرحلة، والوصول إلى بطاقة «نسك» الرقمية، إضافة إلى تنظيم المواعيد والخدمات المرتبطة بالمناسك والزيارة والصلاة بالروضة الشريفة، بما يسهل على الحاج إدارة رحلته عبر واجهة موحدة ومتعددة اللغات.

وأسهم تطبيق «توكلنا» في دعم الحجاج داخل المدينة المنورة من خلال خدمات «بوابة المناسك»، واستعراض تصاريح الحج والزيارة، إلى جانب إتاحة رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الحاج وموقع سكنه، بما يسهل الوصول إلى المعلومات الأساسية وطلب المساعدة عند الحاجة.