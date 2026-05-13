شكرا لقرائتكم خبر وزير «البيئة»: منظومة البيئة والمياه والزراعة جاهزة لتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ميدانيا، جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ. وتفقد المهندس الفضلي خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من قيادات قطاعات المنظومة، جاهزية مشاريع المياه، ومستوى الاستعدادات الفنية والتشغيلية لحج هذا العام، ضمن جهود تهدف إلى تأمين الإمداد المائي لضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث وقف ميدانيا على مرافق الخزن الاستراتيجي في «المغمس»، ومحطات الضخ، وشبكات التوزيع، وصولا إلى محطات المعالجة، فضلا عن خطط الإمداد الإضافي وخطط الطوارئ، إضافة إلى مركز التشغيل والصيانة؛ أحد مراكز التشغيل والصيانة من أصل 27 مركزا في المشاعر المقدسة، والتي تعمل على مباشرة الأحداث التشغيلية، والاستجابة للبلاغات من خلال الفرق الميدانية المؤهلة. ورأس الوزير اجتماعا في مقر شركة المياه الوطنية بمشعر منى لمتابعة التنسيق بين جهات المنظومة، واستعراض الخطط التشغيلية لضمان توفر الإمدادات المائية، وسلامة الأغذية، وجودة الهواء، وإدارة النفايات، ومراقبة الامتثال البيئي، ومكافحة الآفات.