سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية يودع الدفعة الأولى من الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إياد بن غازي حكيم، في مطار مدينة أوش، الفوج الأول من حجاج الجمهورية القرغيزية المتجهين إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، بحضور سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبدالعزيز زاكروف، ونائب المفتي في مدينة أوش الشيخ سميع الدين أتابايف.

وعبر السفير عن سعادته بهذه المناسبة، مستعرضا الجهود التي تبذلها المملكة لجميع القطاعات الحكومية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات لتأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة؛ من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار.

من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقدموا شكرهم للمملكة وقيادتها ودعواتهم لها بالأمن والأمان والرخاء.