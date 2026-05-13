شكرا لقرائتكم خبر محافظ الأحساء يرعى الحفل الختامي لجائزة الأحساء للاستدامة البيئية ويكرّم الفائزين في نسختها الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، الحفل الختامي لجائزة الأحساء للاستدامة البيئية في نسختها الأولى، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمؤسسات التعليمية، وذلك في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.

وشاهد والحضور عرضًا مرئيًا تناول قصة نجاح ملهمة وُلدت من الجائزة، جسدت تجربة مبادرة بيئية انطلقت من فكرة طلابية بسيطة وتحولت إلى مشروع تطبيقي مستدام، أسهم في نشر ثقافة إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك داخل البيئة التعليمية، وعزز الوعي البيئي لدى الطلبة، بما يعكس الأثر الإيجابي للجائزة في دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مبادرات واقعية مؤثرة.

كما رعى حفل تكريم الفائزين بجائزة "المنزل الأخضر" في نسختها الأولى، التي تُعنى بتحفيز الأسر على تبني الممارسات البيئية المستدامة داخل المنازل، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهد الحفل توقيع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء عددًا من الاتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاعين الخاص وغير الربحي؛ بهدف تعزيز الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق المبادرات البيئية الداعمة للاستدامة في المحافظة.

وأكد محافظ الأحساء أن ما يشهده قطاع البيئة من دعم ورعاية يأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي جعلت من حماية البيئة وتعزيز الاستدامة أحد أبرز مستهدفات التنمية الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأشاد بالجائزتين "الأحساء للاستدامة البيئية" و"المنزل الأخضر"، مؤكدًا أنهما تمثلان مبادرتين نوعيتين تعكسان وعي المجتمع وتفاعله الإيجابي مع قضايا البيئة، وتسهمان في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني الممارسات البيئية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى الوعي البيئي، ويدعم الجهود الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بالبيئة المحلية، بما يرسخ مكانة الأحساء نموذجًا وطنيًا رائدًا في الاستدامة البيئية.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء الدكتور عطية الثقفي، أن الجائزتين شهدتا في نسختهما الأولى تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا تجاوز 300 مشاركة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز أكثر من 200 ألف ريال، وشمل التكريم عددًا من الفئات، من بينها الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع البيئية والإبداعية، والمعلمون والمعلمات الداعمون لمبادرات المدارس الخضراء، إضافة إلى النشطاء والإعلاميين البيئيين، وأصحاب المنازل الخضراء الذين جسدوا مفاهيم الاستدامة عمليًا.

وفي ختام الحفل، كرّم الفائزين في الجائزتين، وشركاء النجاح والرعاة الداعمين لهما، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة ودعم البرامج البيئية التي تسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.