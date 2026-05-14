انطلاق مهرجان المانجو الثالث بالمخواة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، افتتح محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، فعاليات مهرجان المانجو الثالث بمحافظة المخواة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين والجهات المشاركة.

وينظم المهرجان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بالشراكة مع غرفة التجارية بالمنطقة؛ بهدف دعم المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي بالمحافظة. وشهد المهرجان مشاركة 25 مزارعا من مزارعي المانجو، إضافة إلى 4 جهات مشاركة قدمت أركانا تعريفية وتوعوية متنوعة، إلى جانب إقامة حراج مصاحب بالموقع، أسهم في تنشيط الحركة التجارية واستقطاب الزوار والمتسوقين.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني أن مهرجان المانجو يعد منصة مهمة لدعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية بالمنطقة.