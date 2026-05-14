شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء» تنظم جلسة حوارية حول الابتكار في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للإحصاء جلسة حوارية بعنوان: «الابتكار في البيانات لتطوير الإحصاءات الرسمية» وذلك ضمن سلسلة فعاليات «الطريق إلى الرياض»، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال نوفمبر المقبل بمشاركة دولية واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء والتنمية المستدامة.

وهدفت الجلسة إلى تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات لتطوير قدرات الأجهزة الإحصائية العربية في مجال الابتكار في البيانات وتمكين استخدامها في تطوير العمل الإحصائي ورفع جودة المؤشرات الإحصائية وتصميم السياسات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيانات والإحصاء على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ليلك الصفدي مستشار الهيئة العامة للإحصاء وشارك فيها كل من الدكتور زياد عبدالله مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والأستاذة جينا سلوتين الرئيس التنفيذي المكلف الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة، والأستاذ محمد المسفر مشرف عام إدارة وحكومة البيانات في الهيئة العامة للإحصاء، والدكتور عبدالرحمن حبيب رئيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي حيث ناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في جمع البيانات وتحليلها نشرها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعد أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة حيث يجمع نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل البيانات ودورها في دعم السياسات العامة وقياس مؤشرات التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار العالمي، وتأتي استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على الثقة الدولية بمكانة المملكة وقدراتها في مجالات البيانات والإحصاء.