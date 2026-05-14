«موان» يعلن جاهزية منظومته التشغيلية لموسم حج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) استعداداته لموسم حج 1447هـ عبر منظومة متكاملة من الأعمال التنظيمية والميدانية والتشغيلية، الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة النفايات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق أثر ملموس ينعكس على جودة البيئة خلال الموسم.

وباشر المركز ممثلا في فرق الرقابة والتفتيش أعماله الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق خطة موسمية مكثفة، تستهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والبيئية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

وفي إطار الجاهزية التنظيمية، اعتمد «موان» دليل «الضوابط والأدلة الفنية لإدارة النفايات في موسم الحج»، الذي يتضمن الاشتراطات الفنية والتنظيمية لإدارة النفايات، بما يعزز الممارسات السليمة لإدارة النفايات ويرسخ أساليب التعامل معها بكفاءة؛ للحد من الهدر وتقليل الأثر البيئي والصحي، إلى جانب دعم الخطط التشغيلية النموذجية لإدارة النفايات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة لتعميم الوثيقة على مقدمي خدمات الحج، لضمان الالتزام بتطبيقها في المخيمات والأبراج الواقعة بمشعر منى، وبما يسهم في توحيد الإجراءات التشغيلية ورفع كفاءة الامتثال البيئي، بعد تطبيقها بصورة تجريبية في الموسم الماضي.

وضمن جهود المركز في رفع الجاهزية التنظيمية والتحول الرقمي للخدمات، أعد «موان» الدليل التشغيلي للرخص الموسمية، وفعل خدمة التقديم الالكتروني عليه عبر منصة التراخيص في موقعه الرسمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الجاهزية التشغيلية للمنشآت.

وعلى صعيد الجاهزية النظامية، كثف المركز أعمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتي شملت أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك لرفع جاهزية خطط إدارة نفايات الهدي والأضاحي ونفايات المسالخ، ومراجعة جاهزية مرافق التخلص الآمن من النفايات خلال الموسم.

وفي جانب تطوير المعالجة والتقنيات، أعلن «موان» اكتمال الجاهزية النظامية والفنية للخلية الهندسية الثانية بمردم العكيشية المخصصة لنفايات المسالخ الأهلية، بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف طن، كما بدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع معالجة نفايات المسالخ (Rendering) في مسلخ «أميرال» بمدينة الأنعام النموذجية، بما يحقق استبعادا كاملا لنفايات المسالخ من المرادم، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام ضمن حلول الاقتصاد الدائري.

كما عمل المركز على مواءمة مخرجات دراسة بدائل التخزين المؤقت للنفايات مع أعمال أمانة العاصمة المقدسة خلال الموسم، وتقييم تطبيق المقترحات ميدانيا، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية للفرز التجاري بمكة المكرمة بالاستناد إلى بيانات إدارة نفايات موسم الحج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وامتدادا لمبادرات «موان» في التوسع بالمعالجة البيئية للنفايات السائلة للهدي والأضاحي، تابع المركز تدشين وحدة معالجة نفايات الدم في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، بطاقة تشغيلية تبلغ 30 م3 في الساعة، تستهدف معالجة 25 ألف م3 خلال الموسم، بكفاءة تصل إلى 96% من النفايات السائلة، مع إعادة تدوير نحو 40% منها كمياه معالجة تستخدم في أعمال الغسيل والصيانة، بما يعزز توجهات المركز نحو تحقيق حج مستدام وخفض الأثر البيئي للنفايات.

وفي إطار استمرارية الأعمال، أعد المركز خطة إدارة النفايات في حالات الطوارئ والكوارث خلال موسم الحج، إلى جانب تنفيذ الفرضيات التشغيلية لفرق الطوارئ، بما يعزز سرعة الاستجابة ويضمن استمرارية الخدمات خلال ذروة الموسم، كما فعل وثيقة النقل الالكترونية على كامل مسار الهدي والأضاحي، وأطلق المرحلة الأولى من مشروع المستودع المعرفي الرقمي لتوثيق بيانات إدارة النفايات خلال موسم الحج والعمرة، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وتعزيز التكامل الرقابي والرقمي.

وعلى صعيد تعزيز الاستدامة البيئية، فعل المركز منهجية قياس أثر مبادرات القطاع غير الربحي في دعم الاستدامة خلال موسم الحج، إلى جانب متابعة وتمكين المبادرات المعتمدة المرتبطة بالاستفادة من نفايات الحج والحد من الهدر الغذائي.