شكرا لقرائتكم خبر تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة، ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم.
ويتضمن المنتدى برنامجًا متنوعًا يضم أكثر من 15 جلسة حوارية، و6 كلمات رئيسية، و3 ورش عمل، إلى جانب فعالية TEDx، وهاكاثون مصاحب شارك فيه نحو ٩٠ فريقاً، ومعرضًا تشارك فيه أكثر من 30 جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج.
كما يناقش المنتدى عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: استدامة التميز في الخدمات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، والوقاية والجاهزية الصحية، والتحول الرقمي وإدارة الحشود، والإعلام والتواصل، والبحث والابتكار، والشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الحلول، واستشراف الفرص، والبناء على التجارب الوطنية في هذا المجال الحيوي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.