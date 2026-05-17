تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-، انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2026م، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، بما يعزز تكامل الجهود، ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة، ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم.

ويتضمن المنتدى برنامجًا متنوعًا يضم أكثر من 15 جلسة حوارية، و6 كلمات رئيسية، و3 ورش عمل، إلى جانب فعالية TEDx، وهاكاثون مصاحب شارك فيه نحو ٩٠ فريقاً، ومعرضًا تشارك فيه أكثر من 30 جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج.

كما يناقش المنتدى عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: استدامة التميز في الخدمات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، والوقاية والجاهزية الصحية، والتحول الرقمي وإدارة الحشود، والإعلام والتواصل، والبحث والابتكار، والشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الحلول، واستشراف الفرص، والبناء على التجارب الوطنية في هذا المجال الحيوي.