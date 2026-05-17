غرفة مكة المكرمة تصدر تقرير «من التوظيف المؤقت إلى الجاهزية المستدامة» لتطوير سوق العمل الموسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت غرفة مكة المكرمة تقريرًا استشاريًا بعنوان «من التوظيف المؤقت إلى الجاهزية المستدامة»، تناول التحولات المرتبطة بإدارة سوق العمل الموسمي في منظومة الحج والعمرة، وطرح رؤية تنظيمية تستهدف الانتقال من مفهوم الاحتياج التشغيلي المؤقت إلى بناء الجاهزية المهنية المستدامة في البيئات التشغيلية عالية الكثافة.

وأوضح التقرير أن العمل الموسمي لم يعد مجرد فترة تشغيلية مؤقتة لتغطية الاحتياج، بل أصبح مساحة استراتيجية لإعادة هندسة الجاهزية المهنية للقوى العاملة، في ظل التوسع المستمر في خدمات ضيوف الرحمن وارتفاع معايير الجودة المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030.

الجاهزية المهنية

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله صالح كامل، أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن تُعد إحدى أهم المنظومات التنموية والخدمية في المملكة العربية السعودية، لما تنطوي عليه من تكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين.

وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة تنظر إلى العمل الموسمي بوصفه فرصة استراتيجية لبناء الجاهزية المهنية ورفع كفاءة رأس المال البشري، وليس مجرد استجابة مؤقتة للاحتياج التشغيلي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل في المواسم المتعاقبة.

وأضاف أن تطوير سوق العمل الموسمي يسهم في بناء قدرة مؤسسية أكثر استدامة وفاعلية، من خلال الربط بين التأهيل والتوظيف وقياس الأداء، بما يدعم رفع جودة الخدمة في القطاعات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.

رؤية مؤسسية

من جانبه، أوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم، أن التقرير يأتي في إطار اهتمام الغرفة بتطوير المقاربات المؤسسية المرتبطة بسوق العمل الموسمي، وتحويل الموسم إلى مساحة لبناء الخبرات المتراكمة والجاهزية المهنية القابلة للتطوير والقياس.

وأكد أن الغرفة تعمل على دعم جهود التوظيف والتأهيل والربط المباشر بين الباحثين عن العمل والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص المشاركة في القطاعات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن التقرير يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو تطوير سوق العمل الموسمي، من خلال بناء أدوات قياس ومؤشرات قابلة للمتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات ويرفع كفاءة التخطيط والتشغيل.

ملتقى «مواسم»

استعرض التقرير ملتقى «مواسم» للتوظيف الموسمي الذي أُقيم بشراكة استراتيجية بين غرفة مكة المكرمة وشركة باب رزق جميل، باعتباره إحدى المبادرات التي هدفت إلى تعزيز الربط المباشر بين منشآت القطاع الخاص والباحثين عن عمل الجاهزين للانضمام الفوري إلى سوق العمل الموسمي.

وبيّن التقرير أن الملتقى شهد مشاركة 33 شركة متعاونة، وطرح أكثر من 18,580 شاغرًا وظيفيًا عبر 7 مسارات موسمية، إلى جانب استقبال 4,104 متقدمين ومتقدمات، وتحقيق 2,630 قبولًا مبدئيًا، إضافة إلى تنظيم لقاءات إرشادية واستشارات مهنية وقانونية للمشاركين.

وأوضح التقرير أن هذه المبادرات تعكس توجهًا متناميًا نحو التعامل مع الموسم بوصفه بيئة عملية لاختبار الجاهزية وتسريع بناء المهارات والمواءمة بين العرض والطلب، بما يسهم في تطوير بنية أكثر كفاءة لإدارة سوق العمل الموسمي.

معرض «موسمي»

كما تناول التقرير مشاركة غرفة مكة المكرمة في معرض «موسمي» الذي نظمته وزارة الحج والعمرة، مؤكدًا أن هذه المشاركة عكست اتساع الدور المؤسسي للغرفة في دعم التكامل بين الجهات المعنية بسوق العمل الموسمي وتعزيز المسارات التوعوية والتأهيلية المرتبطة بالجاهزية المهنية.

وأشار التقرير إلى أن الغرفة أسهمت خلال المعرض في تزويد ممثلي وزارة الحج والعمرة ببيانات 150 شركة من القطاع الخاص للمشاركة، إضافة إلى نشر رابط التسجيل في بوابة التوطين ليستفيد منه أكثر من 7055 باحثًا عن عمل، إلى جانب المشاركة في ترشيح مدربين ومحاضرين للقاءات التوعوية المصاحبة.

قياس واستدامة

ولخّص التقرير دور غرفة مكة المكرمة في تطوير سوق العمل الموسمي عبر أربعة أبعاد رئيسية شملت الدور المعرفي، والدور التنسيقي، والدور التمكيني، إلى جانب الدور الاستراتيجي الذي يركز على تحويل التجارب التشغيلية الموسمية إلى مرجعية عملية قابلة للتطوير.

وأكد التقرير أن القيمة الحقيقية لسوق العمل الموسمي لا ترتبط فقط بعدد الفرص الوظيفية، بل بقدرة المنظومة على بناء نموذج وطني قائم على التأهيل والقياس والاستدامة وإنتاج البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المؤشرات، ويرفع كفاءة التخطيط والتشغيل في المواسم المتعاقبة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تطوير منظومة العمل الموسمي لم يعد خيارًا تنظيميًا محدود الأثر، بل مسارًا استراتيجيًا لبناء مرجعية وطنية في إدارة الجاهزية المهنية، بما يعزز التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية، ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.