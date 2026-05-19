إكسبو 2030 الرياض ينظّم جولة ميدانية مع شركائه الرئيسيين لتفقّد سير العمل في الموقع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّم إكسبو 2030 الرياض جولة ميدانية للإدارة التنفيذية بمشاركة ممثلي عدد من الشركاء الرئيسيين المشاركين في تطوير الموقع، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على أحدث الإنجازات في مختلف مسارات الأعمال مع تواصل أعمال الإنشاء واتّساع نطاقها وتسارع التحضيرات في الموقع الذي سيستضيف إحدى أكبر النُسخ وأكثرها طموحًا في مسيرة معرض إكسبو الدولي.

وركّز الاجتماع التنفيذي الذي عُقد خلال الجولة على استعراض التقدّم في أعمال الإنشاء وتطوير البنية التحتية الجارية في الموقع، إضافة إلى مناقشة أعمال تهيئة البنية التحتية للمرافق والخدمات، والطرق الداخلية، والأنشطة اللوجستية والتطويرية التي تدعم إنجاز المراحل التالية من المشروع. ووفر الاجتماع مساحة مهمّة للتأكيد لأهمية التعاون والتنسيق بين فرق العمل عبر مختلف مسارات الأعمال، تحقيقًا لأعلى درجات الكفاءة في إنجاز مشروع بهذا الحجم والتعقيد والسرعة.

وشارك في الجولة الميدانية مسؤولون تنفيذيون في إكسبو 2030 الرياض، من بينهم الرئيس التنفيذي المهندس طلال المرّي، والرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس مراد السيد، إلى جانب ممثلين عن شركات مقاولات البناء وهم: الرئيس التنفيذي لشركة "نسما وشركاهم" رامي التركي، والرئيس التنفيذي لشركة "بنية" فهد المسفر، والرئيس التنفيذي لشركة "أبياتنا" ناصر الحماد، وعضو مجلس إدارة ونائب رئيس شركة "اليمامة" حمد العمار.

وأكد الاجتماع الالتزام المستمر بأعلى مستويات التميّز التشغيلي وسلامة الموقع والانضباط في التنفيذ، وهو النهج الذي أسهم في تحقيق إنجاز نوعي خلال الفترة الماضية تمثل بتسجيل أكثر من مليون ونصف ساعة عمل آمنة دون إصابات، ما يعكس المستوى العالي من الالتزام من جانب المقاولين المشاركين في أعمال التنفيذ، وتركيزهم على تطبيق أفضل ممارسات السلامة، والتزام الفرق العاملة بها.

وقال الرئيس التنفيذي للمشاريع في إكسبو 2030 الرياض مراد السيد : "يمثل معرض إكسبو 2030 الرياض محطة فارقة في مسيرة المملكة، تجسّد طموحاتها باستضافة العالم في نسخة استثنائية وغير مسبوقة ترسي معايير جديدة من التميز والتفرد في تاريخ معارض إكسبو. وما يتم تنفيذه اليوم يتجاوز حدود تطوير الموقع لاستضافة فعاليات المعرض، ليعكس رؤية متكاملة لبناء وجهة عالمية مستدامة تجمع البنية التحتية المتقدمة، والتميز العمراني، والتجربة الإنسانية الثرية".

وأضاف: "يعكس التقدم المتسارع في موقع إكسبو 2030 الرياض مستوى التنسيق والخبرة والالتزام من جانب منظومة شركائنا في التنفيذ. وقد شهد الموقع خلال الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مختلف نطاقات الأعمال، بما في ذلك إنجاز ما يقارب من 6.2 ملايين متر مكعب من أعمال الحفر والردم، وتسليم 77% من مناطق التطوير للمراحل التالية من أعمال التنفيذ. وانطلقت أعمال إنشاء مرافق التخزين وممرات المرافق والخدمات الرئيسية، إضافة إلى ذلك وُقعت اتفاقية توفير إمدادات الطاقة الكهربائية الدائمة بقدرة 400 ميغاواط، على أن تستكمل بحلول الربع الأول من عام 2029 عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إلى جانب تسليم مواقع محطة الإمداد الرئيسية والمحطات الفرعية المطلوبة لدعم تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة".

وأشار مراد السيد إلى أن التقدّم المتواصل في مختلف مسارات الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية، يواكبه التركيز على دفع وتيرة الإنجاز، وتعزيز الانضباط التشغيلي، والالتزام بأفضل ممارسات الجودة والسلامة والتميز. وتمثل مساهمة هذه الشركات الوطنية ركيزة أساسية في تحقيق طموحات المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من معرض إكسبو الدولي، وتطوير وجهة حضرية عالمية تترك إرثًا تنمويًا مستدامًا لمدينة الرياض والأجيال القادمة.

يذكر أن معرض إكسبو 2030 الرياض يُقام في الفترة بين أكتوبر 2030 ومارس 2031 تحت شعار "رؤية للمستقبل"، ليكون منصة عالمية تدعم الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي، وتسهم في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التي يشهدها العالم، في ظلّ توقعات باستقطاب الحدث 42 مليون زيارة ومشاركة 197 دولة.