«التخصصي» يتصدر القطاع الصحي بالمملكة في تصنيف «نيتشر» 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث القطاع الصحي في المملكة تصنيف «نيتشر» لعام 2025، بعد نشر 35 بحثا علميا في المجلات المعتمدة بالمؤشر، وتحقيق أعلى مساهمة بحثية بين المؤسسات الصحية في المملكة، في تصنيف يعد من أبرز المؤشرات العالمية لقياس جودة وتأثير الأبحاث العلمية.

ويستند تصنيف «نيتشر» إلى تتبع الأبحاث المنشورة في 145 مجلة علمية تعد من الأكثر انتقائية وتأثيرا عالميا في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الصحية، ويتم اختيارها من قبل لجنة مستقلة من الباحثين والخبراء وفق معايير ترتبط بالسمعة العلمية ومستوى التأثير المعرفي، ويعد التصنيف أحد أبرز المراجع العالمية في تقييم الأداء العلمي للمؤسسات الأكاديمية والصحية.

ولا يقتصر تصنيف «نيتشر» على قياس عدد الأبحاث المنشورة فحسب، بل يرصد كذلك حجم المساهمة العلمية الفعلية للمؤسسات وتأثيرها في إنتاج المعرفة على المستوى الدولي، بما يعكس قوة حضورها البحثي ومستوى تأثيرها العلمي عالميا.